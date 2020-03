Belgen van Trek-Segafredo niet verbaasd door afgelastingen: "Wielrennen staat niet boven alles"

Ook de koers moet even wijken voor het coronavirus. Deze maand zijn er wellicht enkel nog wedstrijddagen voor zij die momenteel actief zijn in Parijs-Nice. Zoals daar zijn: Edward Theuns en Jasper Stuyven van Trek-Segafredo.

Reeds voor het nieuws doorkwam van de schorsing van sportactiviteiten tot 3 april, was het al duidelijk dat we in Vlaanderen afstevenden op annulaties. "Het verbaast me niet. Voor mij was de dreiging al heel reëel. Wielrennen is een outdoorsport en in die zin kan je keihard hopen dat alles toch kon blijven doorgaan. Maar eigenlijk is dat utopie", zegt Stuyven in Het Laatste Nieuws.

LENTESTOP

Na de klassiekers ging Stuyven sowieso een 'break' inlassen. Nu vallen die klassiekers dus grotendeels weg. "Dat biedt me dus de mogelijkheid om eventueel een tweede, langere winterstop in te bouwen. Of een lentestop, zoals je 't wilt noemen."

Wanneer de koers in het verleden op de helling kwam te staan, was dat meestal wegens extreme weersomstandigheden. "Ze overleefde bijna altijd, ook al was het soms 'op de limiet'. Dat dat nu niet het geval is, wijst op de ernst van de situatie. Wielrennen staat niet boven alles", besluit Edward Theuns.

FIETSVAKANTIE

Ook voor hem is het wel de vraag: wat nu gedaan? "Het is geen evidente situatie. Misschien is het tijd om eens op fietsvakantie te gaan?" Theuns is er zijn goed humeur alvast niet bij verloren.