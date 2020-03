Debuut van Pidcock in epische mountainbikewedstrijd komt er nog niet: race op de valreep nog afgelast

Tom Pidcock zou zich graag nog meer in het mountainbike gaan verdiepen. Daarom stond de Brit ook op de startlijst van de Cape Epic, die normaal zondag van start zou gaan. Door de uitbraak van het coronavirus gaat dat echter niet door.

Ondanks de twijfels die door het coronavirus de kop op staken, werd enkele dagen geleden nog aangekondigd dat de Cape Epic wel zou doorgaan. Dat betekende niet dat alle zorgen van de baan waren. Eén van oorspronkelijk deelnemende teams liet al weten dat het zou passen.

Inmiddels blijkt de pandemie zo geëscaleerd dat het toch niet mogelijk blijkt om de Cape Epic te laten doorgaan. Zonde, want zoals de naam het zegt, is dit één van de meest epische mountainbikewedstrijden ter wereld. Het debuut van Pidcock zal dus nog even op zich moeten laten wachten.

De organisatie laat in een statement weten dat de zorgen omtrent de veiligheid van alle betrokkenen te groot waren om ermee door te gaan.