Ook debuut van Evenepoel in grote ronde straks uitgesteld? "Als het niet anders kan..."

Een heel aantal koersen zijn al geannuleerd. Het begint ook stilaan duidelijk te worden dat daarmee de kous nog niet af is. Remco Evenepoel zou in mei voor het eerst in zijn loopbaan aan de start komen van een grote ronde. Mogelijk zal ook hier uitstel van toepassing zijn.

Voorlopig moest Remco Evenepoel nog niet al te veel plannen wijzigen, maar nu valt wel de Ronde van Catalonië in het water en ook over de Giro bestaat er nog veel onzekerheid. Italië dan ook het ergst getroffen land in de pandemie rond het coronavirus.

De start van de Giro vindt dit jaar dan wel in Hongarije plaats, maar ook daar is de noodtoestand al afgekondigd. Mauro Vegni, baas van Giro-organisator RCS, heeft zich bij nieuwsagentschap Adnkronos uitgelaten over de zaak. "We proberen negen mei als startdatum te behouden, maar als het niet anders kan, zullen we opteren voor een andere datum", aldus Vegni.

GEEN BESLISSING VOOR 3 APRIL

Ook voor de Italiaan gaat drie april een belangrijke dag worden. "We staan permanent in contact met de Hongaarse autoriteiten. Net als wij zijn ook zij in strijd met het virus. Voor drie april gaan we zeker geen beslissing nemen. Het wordt een serieuze puzzel om alle sportevenementen dit jaar te laten doorgaan."