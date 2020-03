Organisatie van één van de geannuleerde Vlaamse koersen op zoek naar nieuwe datum

Een hele resem Vlaamse voorjaarskoersen moet eraan geloven. Het is niet anders. De vraag is nu: gaat het om een definitieve afgelasting of kunnen die wedstrijden toch nog op een later moment ingehaald worden? Bij Golazo hopen ze alvast op het tweede.

Golazo is de organisator van Brugge-De Panne, een wedstrijd die zou doorgaan op 25 en 26 maart. Vroeger stond deze koers bekend als een driedaagse, tegenwoordig is het een eendagskoers geworden voor bij zowel de mannen als de vrouwen. Door de schorsing van alle sportactiviteiten tot 3 april, kan Brugge-De Panne voorlopig niet doorgaan. Dat wil echter niet zeggen dat de organisatie er zich bij neerlegt dat er dit jaar geen editie zal komen. Golazo gaat overleggen met de UCI om een nieuwe datum te vinden op de internationale wielerkalender. De winnaar van de voorlopig laatste editie was Dylan Groenewegen. MOEILIJKE PUZZEL Er dreigt zo voor wel heel veel wielerwedstrijden een andere datum te moeten worden gezocht. Het wordt voor de UCI wel een hele moeilijke puzzel, zeker aangezien het niet duidelijk is hoeveel annulaties er eventueel nog kunnen bijkomen.