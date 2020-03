UPDATE: Parijs-Nice gaat dan toch door tot zaterdag

Tiesj Benoot die als ritwinnaar over de streep komt in Apt: het had het laatste beeld kunnen zijn van Parijs-Nice 2020. Dat zal toch niet ht geval zijn. De slotrit naar Nice werd sowieso al geschrapt, maar de etappe van zaterdag gaat wel door.

Er gaat zaterdag nog 166,5 kilometer afgewerkt worden tussen Nice en Valdeblore La Colmiane. Deze bergrit kan nog wel voor enige verschillen zorgen in het klassement, maar leek even niet door te gaan. Dat komt door de sterkere maatregelen die president Macron donderdagavond aankondigde. Op basis daarvan heeft de Franse wielerfederatie beslist om alle koersen in het land voorlopig te annuleren. De wielerbond heeft inmiddels wel verduidelijkt dat dit besluit niet van toepassing is op Parijs-Nice. De rittenkoers gaat zaterdag dus nog voort. ❌Suite aux dernières mesures liées à l'épidémie de COVID-19, la @FFCyclisme annonce l'annulation de toutes les épreuves cyclistes, toutes disciplines et toutes catégories confondues sur le territoire français, jusqu'à nouvel ordre. pic.twitter.com/3UigkDcJEO — FFC (@FFCyclisme) March 13, 2020