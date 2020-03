Na val in zelfde bocht als Van Aert zet Schachmann de opmars in: "Vergelijk hem op dat vlak met Alaphilippe"

Tiesj Benoot dreef hem tot het absolute uiterste, maar Maximilian Schachmann heeft zich wel degelijk tot de winnaar van Parijs-Nice gekroond. Opnieuw een stap vooruit voor de man die enkele jaren geleden nog voor Quick.Step reed.

Wat weinige mensen weten: Schachmann kwam vorig jaar in dezelfde bocht als Wout van Aert ten val in de Ronde van Frankrijk. "Maximilian was voor de Tour Duits kampioen geworden en was erg gemotiveerd om die trui te tonen. Na die val in de Ronde van Frankrijk heeft hij een goede winter gekend, hij was erop gebrand om er van in het seizoensbegin te staan", zegt Jean-Pierre Heynderickx aan HLN.

GOED HERSTELD VAN TEGENSLAGEN

Heynderickx is ploegleider bij Bora-Hansgrohe en kan het karakter van Schachmann dus goed inschatten. "Het is iemand die erg gedreven is, hij weet wat hij wil. Naast succes heeft hij ook wel al wat tegenslagen gekend, maar hij herstelt daar altijd goed van. Maximilian is iemand die er steeds 200% voor gaat, zowel in koers als in training."

Rittenkoersen van één week liggen hem dus al zeker. Zou het ook kunnen waarmaken in bijvoorbeeld het Vlaamse eendagswerk? "Ik vergelijk hem op dat vlak met Alaphilippe: dat is een lichtgewicht, maar die kan ook explosief de hellingen opknallen. Schachmann moet zeker ook in de Vlaamse koersen zijn streng kunnen trekken."