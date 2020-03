Thomas De Gendt breekt een lans voor het stoppen van lockdownfeestjes

Overal ter wereld worden er ernstige maatregelen genomen om het coronavirus in te dijken. Die vergen voor een bepaalde periode wel een andere levenswijze voor heel wat mensen. Ook Thomas De Gendt mengt zich in de discussie hierover.

In heel België gingen vrijdag om middernacht heel wat cafés en restaurants dicht. Sommigen besloten zich vrijdagavond dan nog één keer ten volle uit te leven met lockdownfeestjes, wat volle cafés opleverde met velen op een korte afstand van mekaar, net wat volgens experts dient te vermijden te worden om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ook sinds de sluiting van de etablissementen zouden er nog - weliswaar kleinere - feestjes gegeven worden. Daar kwam vanuit politieke hoek al veel kritiek op. Door een boodschap van de FOD Volksgezondheid te retweeten, laat Thomas De Gendt weten dat ook hij tegen het organiseren van lockdownfeestjes is.

⚠️ Alle bijeenkomsten doen op dit moment onze inspanningen teniet. Lockdown of andere feestjes zijn erg jammer. We doen als land een enorme inspanning om onze zorgsector en kwetsbare personen te beschermen. We hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. — FOD Volksgezondheid (@be_gezondheid) March 14, 2020

"Alle bijeenkomsten doen op dit moment onze inspanningen teniet. Lockdown of andere feestjes zijn erg jammer. We doen als land een enorme inspanning om onze zorgsector en kwetsbare personen te beschermen. We hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt", klinkt het in de tweet van de FOD Volksgezondheid.