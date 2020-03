Traditie in Parijs-Nice met straffe stoot van De Gendt in laatste rit: "De koers verloor een beetje zijn glans"

Sommige dingen komen toch altijd weer terug. Zoals Thomas De Gendt die het mooie weer maakt tijdens Parijs-Nice. Dit jaar was het voor hem ook wel werken in dienst van Ewan, maar in de bergrit van zaterdag legde De Gendt alsnog zijn troeven op tafel.

De Gendt was de sterkste van de vroege vlucht en sneuvelde pas in de slotkilometers. Met een mooie prestatie sloot hij de rittenkoers dus af. "Ik ben blij dat we Parijs-Nice hebben kunnen rijden. Anders zouden we zo hard hebben getraind voor niets. Ook met het kleinere peloton van dit jaar is het nog een geweldige koers", besluit De Gendt op de site van Lotto Soudal.

ELKE DAG EEN GEVECHT

Het deelnemersveld werd wel grondig gewijzigd. "De koers verloor een beetje zijn glans nadat verschillende topteams afzegden, maar elke dag was een gevecht. Kijk maar naar de ritzege van Benoot of de beslissing over het klassement die op de laatste dag viel aan de finish. Tijdens Parijs-Nice hadden we enkel dicht contact met mensen van ons eigen team. Het risico om besmet te worden werd beperkt tot een minimum."

MIKKEN OP DE TOUR

Het is nu wel de vraag waar de renners naartoe moeten werken. "Het is een beetje onnozel om te pieken richting een bepaalde datum als er geen perspectieven zijn", vindt De Gendt ook. "Ik hoop dat de Tour doorgaat, daar ga ik zeker op mikken."

Heeft hij tijdens zijn tocht door de bergen geloofd in de ritzege? "Ik wist dat ik een minuut moest hebben bij het ingaan van de laatste drie kilometer. Toen Quintana kwam, was het over en uit voor mij. Ik ga wel terug naar België met een goed gevoel."