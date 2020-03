Van Avermaet stelt na het wegvallen van koersen in het voorjaar een nieuw hoofddoel

Voor het hele peloton is het uiteraard een tegenvaller dat heel wat klassiekers dit voorjaar niet kunnen doorgaan. Het is wellicht nog een tikkeltje erger voor zij die echt mikken op dit type wedstrijden. En zeker voor zij die niet heel erg veel kansen meer zullen krijgen.

Greg Van Avermaet is inmiddels toch al 34. Is de huidige situatie voor hem erger dan bijvoorbeeld de jonge garde? "Misschien wel, ja. Maar ik kan dat ook wel relativeren. Er zijn ergere dingen in de wereld", besluit Van Avermaet bij Sporza. Is het op sportief vlak nu al denken aan Tokio? "Ik denk dat dat wel een van de hoofddoelen zal worden. Laten we hopen dat de Olympische Spelen doorgaan."

Elke wielrenner zit nu wel met een heel ander gevoel dan in andere seizoenen. "Ik ben vrijdag naar huis gekomen in de Sierra Nevada. Normaal leg je nu de laatste hand aan de voorbereiding op de voorjaarsklassiekers in Parijs-Nice of de Tirreno. Nu is het alleen maar wat trainen om de conditie te onderhouden. De volksgezondheid is op dit moment belangrijker dan onze sport."

Eerst dit coronavirus overwinnen en daarna zal er wel een soort nieuwe wielerkalender gevormd worden. "Het zou leuk zijn om in het najaar nog een aantal klassiekers te rijden, als er plaats is op de kalender. De Monumenten zijn iets hoger aangeschreven, misschien dat ze die nog wel ingepast krijgen. Voor de specialisten van de eendagskoersen zoals ik zou dat plezant zijn, anders is het toch weer een gemiste kans."