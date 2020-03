Dylan Teuns had Bahrein-McLaren liever andere beslissing zien nemen: "De ploeg wist dat ik wilde doorgaan"

Tot de zware bergrit van zaterdag is Parijs-Nice nog door gegaan. De ploeg van Dylan Teuns was er dan al enkele etappes niet meer bij. Bahrein-McLaren besloot vroegtijdig af te stappen, al was dat blijkbaar zonder het akkoord van het merendeel van de renners.

"Zes van de zeven renners wilden verder koersen", haalt Teuns aan in Het Laatste Nieuws. "Eén renner wilde naar huis en de ploeg maakte geen bezwaar. We gingen ervan uit dat we zouden koersen. Toen kwam het nieuws dat de hele ploeg uit Parijs-Nice stapte. De reden was om iedereen veilig en snel thuis bij zijn familie te laten komen."

WAGENPARK NAAR SLOVENIË

Bovendien wees ook het logistieke aspect richting een opgave van de voltallige ploeg. "Het wagenpark moest naar Slovenië worden gereden. Er moest een grote omweg worden gemaakt, rond Italië en rond Zwitserland. Vandaar."

Teuns juichte de beslissing niet toe. "Ik vond het heel jammer. De ploeg wist dat ik wilde doorgaan. Het stak voor mij niet op twee dagen meer. In mijn geval was dat een moeilijke beslissing. Ik had klassementsambities." Die kon hij op deze manier niet waarmaken.

TRAININGSWIJZE

Wat volgt er nu voor Dylan Teuns? "Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Het is heel moeilijk om naar een nieuw doel toe te werken. Ik vind het niet zo moeilijk om me op te laden en weer te gaan trainen. Hoe ik moet trainen is nu het probleem."