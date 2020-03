Thomas De Gendt gaat met gezin in 'sociale lockdown'

Eind vorige week nam de federale regering enkele drastische maatregelen in de strijd tegen coronavirus. Toch is België niet in lockdwon, zo benadrukte premier Sophie Wilmès. Al zullen er niet al te veel landgenoten zijn die nog onnodig buiten komen.

Ook Thomas De Gendt past er mee op. Hij moet natuurlijk wel zijn trainingen afwerken. Dat kan hij in zijn eentje doen. Voorts is het uiteraard ook noodzakelijk om af en toe boodschappen te doen. Dat zijn zowat de enige activiteiten waarvoor het gezin De Gendt het huis nog verlaat.

De Gendt family is going into social lockdown. No one coming in and only going out for training and groceries.