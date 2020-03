Twee opties en geen enkele die garanties biedt: Peeters ziet dat renners het mentaal moeilijk hebben

Meer dan ooit is er nu een belangrijke rol weggelegd voor de begeleiders van de renners. Er zal vooral op de manschappen moeten worden ingepraat om de moed niet te verliezen. Dat heeft Wilfried Peeters bij Deceuninck-Quick.Step al ondervonden.

De voorbije week konden er twee zaken gedaan worden: meedoen aan Parijs-Nice of op stage gaan. Wilfried Peeters was erbij op stage in Spanje. "Ik heb nog lang met Remco Evenepoel en ook met Iljo Keisse gesproken", geeft Peeters aan in VTM Nieuws. "Ze zeggen ook: 'Wij zijn hier aan het trainen, maar waarvoor?'"

Geen enkele van de twee opties is echt de perfecte keuze, aangezien het onduidelijk is wanneer de eerstvolgende koersen afgewerkt worden. "Alle renners die uit Parijs-Nice komen, die een goede conditie hebben, wat zijn ze ermee? Jongens die op stage geweest zijn... Die hebben zich goed beziggehouden, maar niemand weet wanneer de volgende wedstrijd gaat doorgaan."