DEBAT: wielerfans zetten gezondheid op 1 en verwachten volgende editie voorjaarskoersen pas in 2021

Het coronavirus gaat een grote invloed uitoefenen op de wielerkalender, zoveel is wel duidelijk. Ook de Vlaamse koersen blijven helaas niet buiten schot. Het lot van de Ronde is wel nog niet zeker. Dit is jullie kans om zich over de wielerwedstrijden op Vlaamse bodem uit te spreken.

Om dat te doen, konden jullie je stem uitbrengen op een poll over de Vlaamse koersen. Bovendien werd er ook veelvuldig gereageerd bij de reacties onderaan de pagina. Hartelijk bedankt alvast om jullie mening hierover kenbaar te maken. In de reacties viel op dat wielerfans massaal de volksgezondheid op de eerste plaats zetten, wat we natuurlijk toejuichen. De gezondheid van alle mensen is nu wel het belangrijkste. Ondertussen mag er natuurlijk wel nagedacht worden wat er met die wielerkalender moet gebeuren. 67% VOOR ANNULATIE VOORJAAR, 27% WIL NIEUWE DATA In onze poll hield slechts 7% er rekening mee dat de Ronde van Vlaanderen op 5 april gereden kan worden. Voor 27% van de stemmers moet de Ronde uitgesteld worden en net als de andere geannuleerde koersen ingehaald worden later in het seizoen. De overgrote meerderheid, 67% namelijk, is echter te vinden voor een volledige annulatie van het Vlaamse voorjaar, zonder voor de koersen uit deze periode een andere datum te vinden. Dat zou betekenen dat de volgende editie van deze wedstrijd pas kan plaatsvinden in 2021. Nog eens bedankt voor jullie inbreng en hou het veilig en gezond!

Wat moet er gebeuren met de Vlaamse koersen? Ronde van Vlaanderen rijden op 05/03, nieuwe datum voor andere koersen. 6% Ronde van Vlaanderen rijden op 05/03, andere koersen niet inhalen. 0% Ronde van Vlaanderen uitstellen en net als andere koersen inhalen. 29% Ronde van Vlaanderen uitstellen en niet inhalen, wel nieuwe datum voor andere koersen. 0% Ronde van Vlaanderen uitstellen en inhalen, andere koersen naar 2021. 0% Voorjaar annuleren en pas volgende editie van alle koersen in 2021. 65%