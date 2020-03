Declercq: "Als de voorjaarskoersen afgelast worden, zouden de organisaties dat beter allemaal tegelijkertijd doen"

Tim Declercq begon aan het seizoen met onder meer een knappe vijfde plaats in de Omloop het Nieuwsblad en een negende plaats in Le Samyn. Nu ligt ook zijn seizoen noodgedwongen een tijdje stil.

Maar hoe lang juist? Dat is nog onduidelijk. “Het is jammer dat er nog altijd niet officieel een beslissing is gevallen over de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de andere voorjaarskoersen", vertelde Declercq in een gesprek met Sporza.

"Zolang er nog niet beslist is dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix afgelast zijn, leven we wat in onzekerheid."

"Als alle voorjaarskoersen afgelast zullen worden, zouden de organisaties dat beter allemaal tegelijkertijd doen. Dan weten we eindelijk waar we aan toe zijn en hoe we onze trainingsdagen de komende periode moeten inplannen."