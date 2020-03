Throwback: welke wedstrijden stond vorig jaar op het programma op deze dag en wie waren toen de winnaars?

Dit seizoen staat voorlopig in het teken van het coronavirus. De wedstrijden worden uitgesteld en daarom kijken we terug naar de wedstrijden die vorig jaar op deze dag werden gereden.

Op 17 maart 2019 stond de slotetappe van Parijs-Nice op het programma. Het was een zware rit met zes beklimmingen en Oliver Naesen reed toen een enorm sterke wedstrijd. De Belg werd net tweede achter Ion Izaggire. Egan Bernal won het eindklassement voor Nairo Quintana en Michal Kwiatkowski.

In de Tirreno-Adriatico was het tijd voor de vijfde etappe. Jakob Fugslang was de sterkste en hij won met 40 seconden voorsprong op Adam Yates. Primoz Roglic eindigde derde op bijna een minuut. De eindoverwinning ging wel naar de Sloveen van Jumbo-Visma. Na een spannende eindstrijd zou hij met één seconde voor Adam Yates eindigen.