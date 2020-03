Ook lid van nationale ploeg baanwielrennen van Australië besmet met coronavirus: hij was aanwezig op het WK in Berlijn

Er is nu ook een lid van de nationale ploeg baanwielrennen van Australië besmet met het coronavirus. Hij was aanwezig op het WK baanwielrennen in Berlijn, dus de kans dat hij andere mensen heeft besmet, is bestaande.

Slecht nieuws uit Australië. Een lid van de nationale ploeg baanwielrennen van Australië is besmet met het coronavirus. Hij kreeg de diagnose op 16 maart, 12 dagen nadat hij terugkeerde uit Duitsland. Hij was namelijk aanwezig op het WK baanwielrennen in Berlijn. Alle renners en de mensen die met hem in contact zijn geweest, moeten nu binnen blijven. Een probleem voor de renners, want zij moeten zich kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen.