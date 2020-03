André Greipel en Ben Hermans plannen een 'social ride' om mensen aan te moedigen thuis te blijven

Het is voor iedereen zoeken naar de beste manier om het huidige gevaar van het coronavirus in te dijken en ook om met deze hele situatie om te gaan. Bij Israel Start-Up Nation hebben ze een idee: de WorldTour-ploeg gaat een 'Stay At Home Ride' houden.

Israel Start-Up Nation wil de wereld helpen in de strijd tegen het coronavirus door niet het virus te verspreiden, maar wel de boodschap dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Dat wil het team doen met een virtuele rit via Zwift en ook fans kunnen hieraan meedoen. Zwift is een multiplayer cycling app in de vorm van een videogame. Allerlei gebruikers kunnen de renners van Israel Start-Up Nation dus vervoegen tijdens dit initiatief. Het gaat komende vrijdag door om 20u25 en zou ongeveer een uur en een kwartier moeten duren. Fans die besluiten mee te doen, kunnen ook t-shirts van de ploeg winnen. André Greipel en Ben Hermans zullen ook zeker op post zijn. Daarnaast zullen nog een twaalftal andere renners van het team hieraan meedoen.