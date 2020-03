Mevrouw Van Aert: "Sneu voor Wout na die val in de Tour, maar wielrennen is nu even van ondergeschikt belang"

Door de coronacrisis ligt het wielrennen een paar maanden stil. Wout Van Aert vertelde donderdag al even geen fiets aan te raken.

"Hij zag de bui uiteraard al wel hangen”, vertelde echtgenote Sarah de Bie aan Het Laatste Nieuws. “Maar zolang er geen officiële bevestiging kwam van al die annulaties, trainde Wout gewoon door.”

"Perfect begrijpelijk. Coureurs zijn bezig met hun job. En dat is koersen. Bij Wout komt er dan nog eens bij dat hij na zijn zware val en blessure vorig jaar in de Tour enorm veel moeite heeft gedaan en keihard heeft gewerkt om precies op tijd opnieuw te kunnen aanknopen met zijn vertrouwde niveau. In die zin is het sneu, dat alles zo plots stopt.”

“Maar anderzijds leeft het besef dat wielrennen nu even ondergeschikt is aan wat de wereld overkomt. De volksgezondheid staat op het spel. Het heeft hem een heel bewuste keuze laten maken. Eén die hem mentaal bevrijdt."