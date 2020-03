Tiesj Benoot weet niet of er nog wel wedstrijden zullen gereden worden dit seizoen: "Als we dat moeten beginnen doen, stop ik ermee"

Het coronavirus zorgt voor heel wat onzekerheid. Zo ook bij Tiejs Benoot. De renner van Team Sunweb twijfelt zelfs of er nog wel wedstrijden gereden zullen worden dit seizoen. Hij ziet het ook niet zitten om op Zwift te rijden.

Benoot legde bij Sporza uit dat hij niet weet of er nog wel gereden zal worden dit seizoen. "Ik probeer daar niet mee bezig te zijn. Als ik volgende week opnieuw begin te trainen, is het met de Tour in mijn gedachte."

Benoot zou veel liever een Tour zonder publiek rijden dan te moeten rijden met Zwift, een programma dat je van thuis uit kan doen. "Als we met Zwift moeten beginnen rijden, stop ik ermee. In de natuur fietsen, het sociale,... Alles valt weg dan."