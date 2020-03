Wat als wielrenners of andere sporters het coronavirus oplopen? "Voor een topsporter kan het game over betekenen"

Van wielrenners zijn we het gewend dat ze urenlang een enorme uithouding demonstreren op de fiets. Dat is er nu even niet bij door de strijd tegen coronavingers en het is duimen dat geen enkele wielrenner positief test op het virus. Want dat zou echt wel problematisch kunnen zijn.

Enkele professoren en andere dokters vrezen dat het einde van de carrière dreigt voor topsporters die het coronavirus oplopen. Inspanningsfysioloog Filip Speybrouck, die samenwerkt met de renners van Sport Vlaanderen-Baloise, sluit het bij Gazet van Antwerpen ook niet uit. ZWARE AANTASTING "Het grootste gevaar van de aandoening is dat de longen worden gefibroseerd", wijst Speybrouck op een mogelijk effect van het coronavirus. "Dat betekent een zware aantasting, en dan komt het vermogen om maximaal in en uit te ademen in het gedrang." Als dat echt het geval is, blijft dat niet zonder gevolgen. "Voor topsporters kan het game over betekenen, zeker voor duursporters." Bij jonge coronapatiënten in ons land valt echter tot dusver niet dit soort blijvende schade te bespeuren. "Tot nu toe zijn we in België redelijk gespaard gebleven."