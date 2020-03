Wat met de Tour de France? "Dodelijke ziekte bestrijden is belangrijker dan wielrennen"

Wat zal er gebeuren met de Tour de France? Er werd de voorbije dagen niet veel gezegd over de Franse rittenwedstrijd, maar volgend Bernard Hinault moet er wel snel duidelijkheid komen.

Bernard Hinault won de Tour de France vijf keer. Volgens hem behoort een afgelasting zeker tot één van de mogelijkheden. "Als de Tour geannuleerd zou moeten worden, mogen we zeker niet aarzelen", staat te lezen in Het Nieuwsblad.

Het bestrijden van het coronavirus is uiteraard belangrijker en Hinault deelt deze mening. "We staan tegenover een dodelijke ziekte. Het is belangrijker dan wielrennen. De fans van de Tour de France zullen het wel begrijpen."