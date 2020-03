Cancellara plaatst wielerwedstrijden nu ver op de achtergrond: "Mensen die daar nog aan denken, zijn egoïstisch"

Fabian Cancellara zit nooit verlegen om een duidelijke mening. Hoewel zijn actieve carrière al een paar jaar achter hem ligt, is de liefde voor de fiets nog steeds aanwezig bij de Zwitser. Maar nu is het even allemaal van geen tel, nu telt enkel de volksgezondheid.

"Alle sporten worden met hetzelfde probleem geconfronteerd", zegt Cancellara aan Cyclingnews over de coronacrisis. "Dit gaat over de wereldgezondheid, we moeten zorg dragen voor elkaar. Dit is geen moment om nog aan wielerwedstrijden te denken. Mensen die daar nog aan denken, zijn egoïstisch."

VOOR KLEINERE KOERSEN MOEILIJKER TE OVERLEVEN

Toch zal er iets moeten beslist worden in verband met de wielerkalender. Maar wat juist? "We moeten 'deleten' en dan alles herschikken. We moeten dan vooral denken aan de kleinere wedstrijden, voor hen wordt het in deze tijd nog moeilijker om te overleven."

Het coronavirus brengt ook met zich mee dat er geen Chasing Cancellara komt, het event waarbij fans hem kunnen ontmoeten en het tegen hem kunnen opnemen. "Het zou de eerste keer in Vlaanderen zijn. We moesten alles uitstellen omdat er interactie is met mensen die van over heel Europa komen om deel te nemen. Nog voor de Vlaamse klassiekers werden afgelast, beslisten we al om het hele gebeuren uit te stellen."