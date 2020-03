Patrick Lefevere houdt zijn hart vast voor de Tour: "Dat zou een totale ramp betekenen"

Voorlopig kunnen de wielerploegen het nog wel opvangen, de wedstrijden die geannuleerd zijn. Maar als deze coronacrisis nu echt lang zou aanhouden, kan het wel een ander verhaal worden. Dat vreest ook Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick.Step.

"Elke dag heb ik schrik dat een renner of iemand van de staf me zal bellen om te zeggen dat we ziek geworden zijn", zegt Lefevere in Het Nieuwsblad. "Met Davide Bramati en Davide Ballerini hebben we twee mensen die in Bergamo wonen, de zwaarst getroffen stad in Europa. Het lijkt soms alsof we in een horrorfilm zijn terechtgekomen."

ZWAK ECONOMISCH MODEL

Naast de gezondheidskwestie is er ook het financiële aspect. "Ik besef dat wielrennen in dat grote verhaal maar een voetnoot is, maar ik ben manager van een wielerteam en dus maak ik mij zorgen over de impact op mijn ploeg. Philip Roodhooft maakte het punt dat het zwakke economische model van het wielrennen op dit moment een voordeel is."

VOORLOPIG GEEN VRAAG TOT COMPENSATIE

Lefevere gaat deels met hem akkoord. "Zonder koersen verliezen we inkomst, maar niet in die mate dat onze werking in het gevaar komt. Ik volg zijn verhaal, maar dan ga je er wel van uit dat de sponsors blijven betalen. Ik heb geen enkel signaal dat mijn sponsors compensatie zouden willen voor de gemiste koersen. Maar het voorjaar valt compleet weg. Wat als straks de Tour de France ook zou wegvallen?"

Dat is pas echt een worst case scenario. "Dan spreken we over een totale ramp, maar het zou dom zijn om daar geen rekening mee te houden", beseft Lefevere. "Organisator ASO kan tegen een stootje, wielerploegen niet."