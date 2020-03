Renner van Lotto Soudal slachtoffer van verkeersagressie: "Allesbehalve normaal in tijden van corona"

In deze tijden zien we vooral veel solidariteit onder de mensen, maar spijtig genoeg af en toe ook verkeerde reacties en meer agressiviteit. Bijvoorbeeld in de supermarkten en ook in het verkeerd. Dat heeft Harm Vanhoucke aan de lijve moeten ondervinden.

Vanhoucke reed dit jaar onder andere al de Ruta del Sol. Tegenwoordig moet hij het net als vele streekgenoten doen met solotrainingen op Vlaamse bodem. Tijdens zo'n rit deed hij een onaangename ervaring op. "Omstreeks 12u werd ik in Aalbeke in de Aalbeeksestraat van de baan gereden door een zwarte bestelwagen", meldt Vanhoucke op zijn Facebookpagina. Dat was al erg genoeg, maar daar stopte het niet bij. "De man stapte agressief uit zijn wagen en ik maande hem aan om afstand te houden. Na dit gezegd te hebben, raakte hij me bewust aan aan het gezicht, met verschillende vuistslagen en stampten die volgden. Dit is allesbehalve normaal in tijden van corona." Harm Vanhoucke vraagt om hem een bericht te sturen als iemand deze persoon zou kennen. De man in kwestie moet tussen de 40 en 50 jaar geweest zijn en zwaargebouwd.