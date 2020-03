Throwback naar 2019: Naesen kan een Alaphilippe in topvorm net niet van zege houden in Sanremo

Vandaag zou een nieuwe editie van Milaan-Sanremo plaatsvinden, maar door het coronavirus gaat dat niet door. Daarom nemen we jullie even mee naar vorig jaar. Julian Alaphilippe startte toen na een sterk seizoensbegin als topfavoriet en maakte het helemaal waar.

Het was uitkijken naar wie in de goede ontsnapping zou zitten. Hentala, Masnada, Maestri, Peron, Planet, Poli, Raggio, Sagiv, Schönberger en Tonelli hadden de boot niet gemist. De maximale voorsprong bedroeg zo'n tien minuten, maar ging al snel naar beneden.

De hellingen onderweg zorgden vooral voor afscheiding in de kopgroep. Masnada was de vluchter die over de beste benen leek te beschikken, maar was niet opgewassen tegen de groep der favorieten. Na de hergroepering was het uitkijken naar wat er zou gebeuren op de Cipressa. Groenewegen hing aan de rekker en zou niet meedoen voor winst.

DECEUNINCK-QUICK.STEP NEEMT INITIATIEF

Bonifazio trachtte zich met een razendsnelle afdaling in een gunstige positie te begeven, maar werd al gegrepen voor aanvang van de Poggio. Deceuninck-Quick.Step nam daar het heft in handen. Dat zou in dienst zijn van Alaphilippe, want Viviani moest passen nadat Bettiol uitpakte met een versnelling.

Toen de belangrijke slag geslagen werd, was Alaphilippe alvast mee. Net als Kwiatkowski, Trentin, Sagan, Valverde en ook twee Belgen met Naesen en Van Aert. Clarke, Mohoric en Nibali wisten in de afdaling nog aan te sluiten.

MET TIEN NAAR DE STREEP

Met tien trokken ze naar de streep om te sprinten op de Via Roma. Renners als Sagan en Trentin hebben in principe een goede spurt, maar zouden in deze Sanremo toch niet over de beste kaarten beschikken. Na een overwinning in Strade Bianche en etappezeges in drie rittenkoersen demonstreerde Alaphilippe zijn hoogvorm door ook Milaan-Sanremo te winnen.

Oliver Naesen reed eveneens een straffe spurt en eindigde erg knap tweede. Michal Kwiatkowski vervolledigde het podium. Sagan moest het stellen met plaats vier, Wout van Aert werd bij zijn debuut in La Primavera mooi zesde.