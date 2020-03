Geen voorjaarsklassiekers dit jaar? Win dankzij ons het officiële Ronde van Vlaanderen gezelschapsspel!

Het Corona-virus strooit roet in het eten van de wielerliefhebber, de komende weken kunnen we namelijk niet genieten van de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Ook de Ronde van Vlaanderen gaat niet door, maar er is een alternatief met het splinternieuwe officiële Ronde van Vlaanderen gezelschapsspel.

Het officiële Ronde van Vlaanderen gezelschapspel is splinternieuw en is een nieuwe manier om in deze moeilijke tijden thuis toch nog wat vertier te vinden binnen het gezin. Het spel kan voor urenlang spelplezier zorgen ... Basisspel of expertenversie Trotseer weer en wind als een echte Flandrien, overwin de kasseien en iconische hellingen en plaats op het juiste moment die allesbepalende demarrage om jouw tegenstanders én het peloton af te schudden! Er kan gekozen worden voor het basisspel of de expertenversie. In beide versies is het koersverloop telkens anders, waardoor zowel ervaren kopmannen als neoprofs elke keer verrassend uit de hoek moeten komen om eeuwige wielerglorie te bekomen. Het Ronde van Vlaanderen gezelschapsspel is geschikt voor spelers vanaf 8 jaar en kan gespeeld worden met 2 tot 6 personen. Naast de Ronde bevat de speldoos ook de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad. Het spel wordt ondersteund door Flanders Classics en is te koop bij o.a. Standaard Boekhandel, Bol.com, FUN, Dreamland en de betere speelgoedzaak. Adviesprijs bedraagt € 39,95. Dankzij ons kan u echter een versie winnen van dit prachtig spel. Vul zeker de prijsvraag in en maak kans op een van de spellen die wij weggeven!

