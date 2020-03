40-jarige renner overweegt zijn pensioen een jaar uit te stellen als hij niet kan rijden door het coronavirus

Gustavo César Veloso blies dit jaar veertig kaarsjes uit en was van plan om dit seizoen afscheid te nemen van de wielersport. Mogelijk wijzigt het coronavirus zijn pensioenplannen.

De Portugese renner van W52 FC Porto was van plan om er na de Ronde van Portugal de brui aan te geven. De rittenkoers in Gustavo Césars vaderland loopt van 29 juli tot 9 augustus en door het coronavirus is het nog lang niet zeker of de meerdaagse wedstrijd wel zou doorgaan.

20 jaar prof

César won de Volta a Portugal in 2014 en 2015 en vond het een gepast afscheid om na de editie van 2020 zijn fiets voorgoed aan de wilgen te hangen. Dat afscheidsfeestje gaat dus misschien niet door.

En dat heeft misschien gevolgen voor de 40-jarige renner, want in het Spaanse blad La Voz de Galicia liet hij optekenen dat hij het overweegt om nog een jaar aan zijn 20-jarige profcarrière te breien.