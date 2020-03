Campenaerts haalt herinneringen op aan de weg naar het uurrecord: "Ik hou ervan de beste in iets te zijn"

Victor Campenaerts heeft zijn weg bij NTT inmiddels wel gevonden. Jammer dat hij het momenteel niet echt kan tonen. Het maakt het wel een goed moment om het hoogtepunt uit zijn loopbaan nog eens aan te halen. Over de prestatie op zich is al veel gezegd, maar de weg daarnaartoe is even belangrijk.

Daar heeft Campenaerts het over in de pocast Unclipped van zijn nieuwe ploeg. Ook daar weten ze ondertussen al dat Campenaerts een buitenbeentje is. "Veel profwielrenners houden echt van fietsen. Ik hou van de beste in iets te zijn. Als ik plots zou beseffen dat ik beter zou zijn in atletiek, dan zou ik misschien veranderen van discipline. Ik ben wel zeker dat dat niet zal gebeuren."

Campenaerts ontdekte zijn interesse voor sport eigenlijk in het zwembad. "Toen ik een zwemmer was, wilde ik altijd olympisch kampioen worden of een wereldrecord hebben. Nu heb ik het werelduurrecord. Op dat vlak heb ik bereikt wat mijn droom was als kind."

Hoe is dat record eigenlijk een doel geworden? "Het begon als grap toen het werelduurrecord 'hot' werd. Eerst brak Jens Voigt het, dan nam Matthias Brändle het record over. Walter Planckaert zei: 'Victor, misschien is het tijd dat jij het werelduurrecord breekt'. Ik zei: 'Neen, dat is niet mogelijk'. Ik dacht er wat over na. De week nadien waren we opnieuw op de piste en wilde ik het proberen."

Er zat echt wel iets achter die redenering. "Want ik had Brändle al verslagen in tijdritten. Dan zei Planckaert: 'Focus op het wegseizoen, doe geen stomme dingen.' Dan duurde het nog lang. Ten tijde van de Vuelta 2018 ondernam Dion Beukeboom een poging. Niemand wist wie dat was. Thomas De Gendt begon dan te zeggen dat ik het ook zeker kon."

Uiteindelijk zag heel de ploeg het ook effectief zitten. "Elke dag zeiden ze in de bus: doe hier iets mee. Na mijn bronzen medaille op het WK reed ik al eens een halfuur onder het record. Dan heb ik beslist: we doen een volledige voorbereiding en we breken het record."