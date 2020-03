Virtuele zegetocht van Thomas De Gendt in Catalonië: "Eén van mijn favoriete koersen"

Het wielrennen moet het voorlopig hebben van de virtuele wereld. Normaal zou vandaag de Ronde van Catalonië van start gegaan zijn. Dat kan nu niet, maar de organisatie heeft er iets op gevonden. Elke dag bevraagt het in een poll de volgers hoe de rit zou hebben verlopen.

Zo kan er toch nog een virtuele Ronde van Catalonië doorgaan. Voor de eerste etappe, van en naar Calella over een afstand over 165 kilometer, waren er vier opties. Een solo van Thomas De Gendt, succes in een massasprint voor Alvaro Hodeg, Alejandro Valverde die in een kleine groep naar de zege spurt, of nog een andere winnaar. Bij die laatste mogelijkheid moest er dan wel enige duiding gegeven worden.

Qui creus que s’hauria imposat en la 1ª etapa de la #VoltaCatalunya100?



¿Quién crees que hubiera ganado la 1ª etapa de la Volta?



Who do you think would have won the 1st stage of the Volta? — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 23, 2020

Slechts 12% van de stemmers geloofde echter in een andere winnaar. Valverde kreeg 14% van de stemmen achter zijn naam. Hodeg deed beter met 23%. De overtuigende winnaar met een absolute meerderheid van 51% was dus Thomas De Gendt.

First victory of the season. It is virtual but a win is a win. I send all my love to @VoltaCatalunya one of my favourite races. https://t.co/CS0Ai64n55 — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 23, 2020

Die heeft onder tussen ook al gereageerd. "Het is mijn eerste overwinning van het seizoen. Virtueel, maar een overwinning is een overwinning. Ik stuur al mijn liefde naar de Ronde van Catalonië, één van mijn favoriete koersen."