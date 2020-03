šŸŽ„ Koers kijken in coronatijden: Cancellara vloert drie Belgen in Ronde van Vlaanderen 2014 en maakt hattrick compleet

Live naar de koers kijken op televisie is er even niet meer bij. Daarom stellen we u geregeld enkele videofragmenten voor van aan te prijzen documentaires of heroĆÆsche wedstrijden uit het verleden. Deze keer nemen we u mee naar de Ronde van Vlaanderen van 2014.

De prestatie van de winnaar sprak op zich al boekdelen. Eén bepaald Monument drie keer winnen is er weinigen gegeven. Toch is dat waar Fabian Cancellara in slaagde in de Ronde van Vlaanderen. De Zwitser won de Ronde in 2014, net als het jaar voordien. Zijn eerste zege in Vlaanderens Mooiste was er gekomen in 2010. Ook de manier waarop sprak in 2014 tot de verbeelding, na een nagelbijtende finale. Een sprint met zijn vieren moest de winnaar aanduiden. Met Greg Van Avermaet, Stijn Vandenbergh en Sep Vanmarcke zaten er drie Belgen in de kopgroep. Toch kon geen van hen op het hoogste schavotje van het podium plaatsnemen. Bekijk hieronder nog eens de volledige uitzending van de Ronde van Vlaanderen 2014: