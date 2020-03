Vincenzo Nibali koestert nog altijd grote ambities: "In 2021 met zijn allen wedergeboorte van sport vieren"

Er zijn veelvuldig reacties binnengelopen van Belgen op het uitstel van de Olympische Spelen. In het buitenland zijn er uiteraard ook heel wat kampioenen die gebrand zijn op een olympische titel in Tokio. Vincenzo Nibali bijvoorbeeld wil er volgend jaar zeker nog voor gaan.

Er bestaat weinig twijfel over dat de Spelen voor de Italiaan van Trek-Segafredo hoog op de verlanglijst staan. "De Olympische Spelen zijn voor elke atleet een evenement van een grote waarde. Zeker als je verwacht wordt om één van de protagonisten te zijn. Tokio 2020 was een doel dit seizoen, misschien wel het belangrijkste."

Het zal nu in 2021 doorgaan, maar Nibali zal in Japan nog steeds op eremetaal mikken. "Het uitstel van een jaar verandert niets aan mijn ambities. Ik zal mijn voorbereiding zo plannen dat ik in de best mogelijke conditie aan de start kom."

Nibali staat wel achter de beslissing om de Olympische Spelen uit te stellen. "Ik denk dat de IOC de juiste keuze heeft gemaakt. De wereld moet nu focussen op de inspanningen om de noodsituatie aan te pakken. Sport kan wachten. In 2021 zullen we met zijn allen de wedergeboorte van sport vieren."