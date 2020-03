Matteo Trentin heeft opvallend idee om seizoen te redden: "Bundel drie grote rondes tot één grote rittenkoers"

De Italiaanse renner wil de drie grote rondes namelijk bundelen tot één grote rittenkoers. "We kunnen vertrekken in Rome en dan via Madrid naar Parijs rijden. Zo kunnen we ons verenigen en starten de beste renners aan deze wedstrijd", aldus Matteo Trentin op Twitter.

Why not organize only one GT this year? Start in Rome , passing through Madrid , finish in Paris. All the best on the start and a great way to reunite all the people with a bike race after this horrible time! #3GTn1