Philippe Gilbert reageert op moeilijke situatie: "Wij hebben echt niks te klagen"

Voor Philippe Gilbert kwam er afgelopen weekend geen kans om de Big5 - de 5 monumenten - op zijn naam te schrijven, want Milaan - San Remo ging niet door. Toch blijft hij er de moed in houden.

"Wij hebben echt niet te klagen", vindt Philippe Gilbert. "We hebben nog het geluk gehad te kunnen rijden in Parijs-Nice. Terwijl er vanalles gebeurde in Italië ..."

Niet te klagen

Gilbert probeert er nu de goede moed in te houden vanuit Monaco, waar hij momenteel ook in afzondering zit.

"Ik train nog steeds alsof er snel opnieuw kan worden een koers gereden", aldus de renner van Lotto-Soudal bij L'Avenir.