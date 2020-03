Throwback naar 2019: Matthews klopt Valverde in tweede rit terwijl De Gendt leiderstrui behoudt

In normale omstandigheden had vandaag de tweede rit in de Ronde van Catalonië plaatsgevonden. Door het hele coronaverhaal is daar nu geen sprake van. Daarom nemen we u nog eens mee naar vorig jaar. Toen behaalde Michael Matthews een mooie ritzege in Catalonië.

Thomas De Gendt begon als leider in Mataro. In de tocht van iets meer dan 166 kilometers naar Sant Feliu de Guixols waren de klassementsmannen nog niet aan zet. De leidersplaats van De Gendt mocht dus niet in gevaar komen en dat gebeurde ook niet. Wel was er hier en daar een geaccidenteerde passage. VAL VAN FROOME Met Cerny, Gregaard en Minnaard zaten er drie renners in de vlucht van de dag. Lotto Soudal en Sunweb hielden het peloton onder controle. Toen ook Astana mee het tempo de hoogte in joeg, viel het doek reeds voor het trio. Een onfortuinlijk moment was er toen Froome en McCarthy ten val kwamen. Ze konden wel verder, maar Froome liet het nadien wel lopen en verloor tien minuten. VERDIENSTELIJKE LAMBRECHT Naar het einde van de wedstrijddag scheurde het wel wat uiteen in verschillende groepjes. Het waren vooral sterke mannen die ook nog eens snel waren aan de meet die van de ritzege mochten dromen. De betreurde Bjorg Lambrecht sprintte niet mee, maar positioneerde zich wel verdienstelijk in de eerste groep, die slechts een kleine zestigtal renners sterk was. Lambrecht werd zestiende in de daguitslag. #VoltaCatalunya: ¡Ha estado cerca! @alejanvalverde, 2º en Sant Feliu de Guixols, final de la segunda etapa. Victoria de Michael Matthews (SUN) por delante del campeón del mundo de Movistar Team, con Daryl Impey (MTS), 3º. pic.twitter.com/3KMYcOTRkp — Movistar Team (@Movistar_Team) March 26, 2019 Michael Matthews ontbond in de sprint bergop al zijn duivels en was veruit de sterkste/snelste. Ook Alejandro Valverde heeft wel een patent op zo'n aankomsten, maar moest het stellen met de tweede plaats. Daryl Impey van Mitchelton-Scott werd derde.