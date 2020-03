🎥 Evenepoel komt nogmaals met oproep na uitstel van de Spelen: "Ik heb een jaar erbij om nog sterker te worden"

Gaan ze volgend jaar op de Olympische Spelen te maken hebben met een nog sterkere Remco Evenepoel? Dat is alvast waar het talent van Deceuninck-Quick.Step op hoopt. Hij maant alvast iedereen aan om alle maatregelen in verband met het coronavirus te blijven volgen.

'Ik heb ook het nieuws vernomen over het uitstel van de Olympische Spelen", zegt Evenepoel in een filmpje. "Uiteraard is het jammer. Je werkte zo hard voor iets, het kwam dichter en dichter bij, je vorm werd beter... Natuurlijk is het het belangrijkste om de hele wereld weer gezond te krijgen. Zonder een goede gezondheid kun je niet leven. Het voelt alsof de hele wereld stil staat."

Evenepoel steunt de beslissing van het IOC om de Spelen een jaar uit te stellen. "Volgens mij is het de enige juiste beslissing die ze konden nemen. Ik zal me ook in 2021 op de Spelen voorbereiden. Voor mij is het misschien niet slecht, want ik heb nu een jaar erbij om nog sterker te worden en meer ervaring op te doen. Ik zal er alles aan doen om in topvorm te geraken."

Evenepoel roept iedereen op zich strikt te houden aan de instructies van de overheid. "Ga enkel je huis uit om eens te wandelen, maar niet voor andere dingen. Volg de regels. Doe wat ze ons zeggen om te doen en zorg goed voor elkaar. Dan zal alles binnenkort achter de rug zijn, hoop ik."