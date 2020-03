🎥 Koers kijken in coronatijden: Gilbert vlamt naar de regenboogtrui met verwoestende versnelling op 'zijn' Cauberg

Live naar de koers kijken op televisie is er even niet meer bij. Daarom stellen we u geregeld enkele videofragmenten voor van aan te prijzen documentaires of heroïsche wedstrijden uit het verleden. Deze keer zetten we Philippe Gilbert in de verf en zijn sprong naar de wereldtitel.

Een kampioen als Philippe Gilbert mag in deze reeks niet ontbreken. Hij heeft een prachtig palmares uitgebouwd, maar één van de absolute hoogtepunten is toch zeker wel het behalen van de wereldtitel in 2012. Uitgerekend in Valkenburg, waar hij in totaal liefst vier keer de Amstel Gold Race won. PARCOURS OP ZIJN MAAT Gilbert kreeg dus een parcours helemaal op zijn maat toen Nederland in 2012 het WK organiseerde. Met uiteraard de beklimming van de Cauberg, waar hij in de loop der jaren zo vaak met een venijnige demarrage zou uitpakken. Ook tijdens het WK was dat het geval: met een verschroeiende versnelling liet hij de rest van het deelnemersveld op de klim kansloos. De aankomst lag wel nog even voorbij de top van de Cauberg, maar Philippe Gilbert hield fraai stand. Zijn enige medaille tot dusver op een WK, maar wel een gouden en daar draait het uiteraard om. Bekijk de wedstrijd hieronder nog eens helemaal opnieuw.