Greg Van Avermaet ziet nog redenen om te geloven in een Tour: "Het zou voor het nodige entertainment zorgen thuis"

Vorig jaar droeg Greg Van Avermaet de bolletjestrui in de Tour na de eerste en tweede rit. Ook dit jaar wil hij gerust voor wat kleur zorgen in de Tour, maar dan moet die wel doorgaan natuurlijk. Van Avermaet blijft op dat vlak wel een believer. Of misschien is het meer hoop.

Van Avermaet ziet één belangrijke voorwaarde opdat de Tour zou kunnen doorgaan in 2020. "Dat de veiligheid en gezondheid van de mensen niet in het gedrang komt. Het is afwachten hoe de hele toestand evolueert. Over een week of vier zal er wellicht meer duidelijkheid komen", duidt Van Avermaet de situatie in Het Laatste Nieuws.

"Krijgen we dan het licht op groen, kan daar op worden voortgebouwd. Wordt het een 'njet', dan stopt het hele verhaal." Het hangt natuurlijk allemaal af hoe de strijd tegen het coronavirus verder verloopt. "Hopelijk is het virus tegen eind juni op z'n minst al een beetje 'in afbouw'."

KLEINERE DELEGATIE

De ASO overweegt een Tour zonder publiciteitskaravaan, zonder Village Départ en zonder publiek aan start en aankomst. "Ik vind de geplande maatregelen niet slecht. De teams kunnen er ook zelf toe bijdragen. Met een kleinere delegatie, acht à negen renners plus een paar personeelsleden, naar Nice afzakken, bijvoorbeeld. Om de risico's in te dijken."

Er zal dan wel nog heel wat water naar de zee moeten vloeien om tot een akkoord te komen tussen alle partijen. "De bal ligt ontegensprekelijk in het kamp van ASO, dat iedereen in zijn plannen moet betrekken en moet uitmaken hoe het de organiserende steden en gemeenten tegemoet kan komen."

GOED VOOR ECONOMIE

Voor de wielerfan die nu ook thuis zit, zou een Tour in 2020 toch ook een goede zaak zijn, denkt Van Avermaet. "Het zou alvast voor het nodige entertainmant zorgen thuis. Entertainment dat er nu niet is. En zo blijven de sponsors hun merknaam op de truien ook prominent in beeld zien, wat de economie weer kan doen opleven. Laat ons dus toch maar stilletjes hopen dat de Tour wordt gered."