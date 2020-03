Nederlandse rittenkoers gaat voor tweede keer in drie jaar niet door

Tot 1 juni gaat er dit jaar zeker niet gekoerst worden op Nederlandse wegen. Dat brengt ook met zich mee dat de ZLM Tour niet zal kunnen plaatsvinden. Dat is nu ook officieel. Een andere datum op de kalender van 2020 wordt niet gezocht.

Vorig jaar onderging de rittenkoers nog een naamswijziging: van Ster ZLM Tour ging het naar ZLM Tour. Mike Teunissen van Jumbo-Visma won de eerste editie onder de nieuwe naam. Voor een volgende editie zal er gewacht moeten worden tot 2021. Het coronavirus zorgt ervoor dat de koers dit jaar niet doorgaat.

WEDSTRIJD WAS VERPLAATST NAAR MEI

Ook in 2018 ging de wedstrijd niet door nadat verschillende startplaatsen van etappes de organisatie niet langer zagen zitten. De ZLM Tour stond dit jaar op het programma van 27 tot 31 mei. In 2019 ging deze later op het jaar door, in juni pas.

Onder de huidige omstandigheden was het geen optie om de koers nog te organiseren. Daarom gaat men over tot definitieve afgelasting van het evenement.