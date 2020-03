Sportief directeur Jumbo-Visma: "Kan geen sprake zijn van eerlijke concurrentie in de Ronde van Frankrijk"

Jumbo-Visma beschikt dit seizoen over een ijzersterk team voor het werk bergop. Het had een hoofddoel gemaakt van de Ronde van Frankrijk, maar de kans dat die nog kan doorgaan, wordt steeds kleiner.​

Met Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk had Jumbo-Visma drie stevige ijzers in het vuur voor de Tour van dit jaar. Maar binnen het team beseft men dat die waarschijnlijk niet zal kunnen doorgaan.

"Een doel hebben we nu even niet", vertelde Merijn Zeeman, sportief directeur van het team van Wout van Aert en co aan Sporza. "We zullen, als alles weer op gang komt, opnieuw naar de tekentafel moeten. "Voorlopig trainen de meeste renners van ons alleen op de rollen."

"Ik ga er vooralsnog van uit dat de UCI en de ASO hebben geleerd van de fout om Parijs-Nice door te laten gaan. We beseffen dat de kans heel klein is dat de Tour doorgaat. Ook al omdat er dan eigenlijk geen sprake kan zijn van een eerlijke competitie."