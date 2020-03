Throwback naar 2019: Dylan Groenewegen viert in koninklijke sprint onder topspurters in De Panne

Sinds het een eendagskoers is geworden, is Brugge-De Panne dé wedstrijd geworden waar de rasspurters hun skills qua positionering netjes in de verf kunnen zetten. Normaal mogen we dit vandaag ook mogen aanschouwen. Aangezien dat niet kan, nemen we u mee naar de editie van 2019.

Brugge-De Panne was WorldTour geworden en dus tekende een resem topsprinters present. Mannen als Ackermann, Gaviria, Groenewegen en Viviani tekenden present. Met ook Kittle nog aan de start genoeg bekende namen. In een goede dag moest er ook met Bouhanni zeker rekening gehouden worden en dan waren er nog outsiders als Bol, Halvorsen en Nizzolo.

Wie in De Panne in aanmerking wilde komen voor de zege, moest onderweg wel alert zijn. Er werd wind voorspeld, het kon dus wel eens een waaierkoers worden. Zes renners kozen het zekere voor het onzekere door voor de aanval te kiezen. De Belgen Dewulf, Janssens en Leysen kregen het gezelschap van Garel, Paasschens en Sütterlin.

Van de enkele dagen voor de koers verwachte wind was in De Moeren geen sprake en dus bleven we op onze honger zitten. Even voordien waren in de heuvelzone wel Haller, Pöstlberger, Theuns, Van Poppel en... Gaviria weggereden. Meer dan een minuutje afstand kregen ze niet, het was dus niet meer dan een opflakkering.

Bij een wegversmalling vielen er in het peloton letterlijk verschillende renners weg. Ackermann was bij de slachtoffers en mocht een overwinning uit zijn hoofd zetten. Ook Keukeleire, Lawless en Rojas lagen erbij. Zo bleven er na het teruggrijpen van de vroege vlucht nog een dertigtal renners over en die konden het onder mekaar uitmaken in de sprint.

Dylan Groenewegen had met twee ritzeges in Parijs-Nice al zijn goede vorm bewezen en kwam er ook hier met veel overtuiging van ver uit. Niemand die nog de indruk kon wekken hem te gaan remonteren. Fernando Gaviria haalde er met een tweede plaats nog het maximale uit. Elia Viviani vervolledigde het podium. Jonas Van Genechten werd voor Vital Concept een verdienstelijke zevende.