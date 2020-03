Voorlopig niemand in voetsporen van Dimitri Claeys en Mike Teunissen: rittenkoers door Frankrijk afgelast

Een grote trofee hield Mike Teunissen in 2019 over aan zijn fraaie triomf. Een opvolger krijgt de Nederlander in de Vierdaagse van Duinkerke pas in 2021. Dit jaar kan de rittenkoersen door het noorden van Frankrijk niet plaatsvinden.

Het coronavirus blijft dus brokken maken, ook wat betreft wedstrijden enkel bedoeld voor wielrenners. DirectVelo meldt de afgelasting van de Vierdaagse van Duinkerke, die op de kalender stond van 5 tot 10 mei. De zes etappes die voorzien waren, vallen dus in het water. Het had de 65ste editie van de koers geweest. Dat zal dus voor volgend jaar moeten zijn, want er zal niet gezocht worden naar een andere datum in 2020. De wedstrijd ging dit jaar deeluitmaken van de ProSeries. Afwachten of dat in 2021 nog het geval zal zijn. Met de eindzeges voor Dimitri Claeys in 2018 en Mike Teunissen in 2019 waren de Lage Landen de voorbije jaren erg succesvol in de Vierdaagse van Duinkerke.