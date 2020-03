Wout van Aert ziet kansen op olympische selectie stijgen en houdt rekening met verschuiving van de Tour

Wout van Aert had het inmiddels al wel zien aankomen en kan dus wel leven met het besluit om de Olympische Spelen een jaar uit te stellen. Maatschappelijk is het een verantwoorde keuze en Wout van Aert ziet er ook op sportief vlak een goede zaak voor zichzelf in.

"Ik denk dat het een goede beslissing is", laat Van Aert zich uit over de kwestie op de site van Jumbo-Visma. "Ik denk dat het goed is voor iedereen dat het vroeg beslist is. De roep van de maatschappij voor een beslissing werd luider en luider de afgelopen dagen. Op deze manier krijgt iedereen de kans om zich goed voor te bereiden. Dat zou dit jaar zeker niet het geval geweest zijn."

Van Aert had moeten hopen dat bondscoach Verbrugghe hem zou meenemen zonder hem nog eens in een tijdrit in actie te zien. Nu zal dat wel kunnen gebeuren. "Voor mij persoonlijk verhoogt het mijn kansen om geselecteerd te worden, want het geeft me meer kansen om mij te tonen." Van teleurstelling bij Van Aert is dus geen sprake. "Ik ben niet al te ontgoocheld. Hopelijk komen er nog andere doelen aan dit jaar."

Het is nu nog afwachten wat dit juist betekent voor de kalenders van 2020 en 2021. "Nu deze wijze beslissing genomen is, kunnen de verschillende sporten ook hun kalender aanpassen. In het wielrennen geeft dat ruimte om zelfs de Tour misschien te verschuiven."