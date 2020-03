Zit er dan toch nog Ronde van Vlaanderen in oktober in? "Kans klein, zoniet onbestaande"

De Oude Kwaremont en de Paterberg zijn op wielervlak de trots van de gemeente Kluisbergen. Het is er voorlopig vooral erg stil. De Ronde van Vlaanderen zal in het voorjaar immers niet doorgaan. Doordat Belgian Cycling het seizoen verlengt tot eind oktober, zou het misschien nog in het najaar kunnen.

Burgemeester Philippe Willequet van Kluisbergen gaat er echter niet van uit. "Niemand heeft een glazen bol. Laat ons eerst kijken hoe dat coronavirus evolueert. Ik denk dat we dan stap voor stap eventueel nog andere zaken kunnen toelaten. Ik denk dat voor dit jaar de Ronde gereden is: het zal niet doorgaan", is Willequet duidelijk voor de camera's van Sporza.

LIGHT-VERSIE

Hij zet de deur ook niet op een kier? "Ik denk dat de kans klein is, zoniet onbestaande." De enige mogelijkheid volgens Willequet is een Ronde van Vlaanderen 'light'. "Als het nog eventueel zou kunnen, zal het nooit zijn in de vorm van vorige edities. Je spreekt over de Ronde van Vlaanderen, dat vraagt maanden voorbereiding."

Om op korte tijd een Monument ineen te flansen, dat is een loodzware opdracht. "Voor de organisatoren, maar ook qua seingevers. Nu was dat routine, men was voorbereid, men leeft toe naar die datum waarop de Ronde zal doorgaan. Nu zomaar een nieuwe datum prikken, een maand op twee voordien, dat zou een grote uitdaging zijn."