🎥 Koers kijken in coronatijden: Vlaanderen, Roubaix, WK... - De wonderjaren van Tom Boonen

Voor uw televisie kruipen om urenlang live naar de koers te zien kan even niet meer. Daarom stellen we u geregeld videofragmenten voor die meer dan de moeite waard zijn om eens te bekijken. Zoals de documentaire van Belga Sport over Tom Boonen.

Tom Boonen was profrenner van 2002 tot 2017 en bouwde een carrière uit om u tegen te zeggen. De hoogtepunten waren talrijk genoeg om in een schitterende docu te gieten en dat dezen ze dan ook bij Belga Sport. Zijn wonderjaren waren immers verbazingwekkend.

In 2005 schoot Boonen als een komeet naar de top. Ook in 2004 reed hij al een sterk voorjaar, maar nu waren het allemaal grote vissen die hij binnenhaalde. Boonen won zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix: de dubbel die slechts weinig renners gegeven is. Ook de tweede en de derde rit in de Tour waren voor hem. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, werd hij ook wereldkampioen.

BOERENJAAR

Een boerenjaar van jewelste. In 2012 deed hij de dubbel Vlaanderen - Roubaix zowaar nog eens netjes over, met een nationale titel er bovenop. Met net als in 2005 winst in de wedstrijd waar hij liefst vijf keer zegevierde: de E3. Geniet in de onderstaande docu nog eens van Tom Boonen op zijn best.