Geweldig nieuws voor Gaviria! Colombiaan mag na maand quarantaine eindelijk hotel verlaten

Fernando Gaviria heeft gisteren goed nieuws gekregen. De Colombiaan mocht na een maand quarantaine de Arabische Emiraten verlaten. Hij zat er alvast sinds de UAE Tour omdat er positieve gevallen van het coronavirus waren opgedoken. Hij kreeg er ook zelf mee te maken.

