Oliver Naesen rijdt wellicht als enige de E3: "Er zijn geen limieten opgelegd"

Geen E3 BinckBank Classic vandaag. Behalve voor Oliver Naesen. De renner van AG2R begaf zich wel op de wegen van de geannuleerde eendagskoers, als training weliswaar. Naesen gaat voorlopig niet stoppen met zijn lange trainingstochten.

Zijn rit van 350 kilometer was recent zijn meest straffe stoot. Het is kwestie van inventief te blijven en welke rit kon hij vrijdag beter uitstippelen dan een tocht over het parcours van de E3 BinckBank Classic. Helemaal alleen was hij niet, maar andere profrenners werden er toch niet opgemerkt.

In principe is het de bedoeling om enkel niet-essentiële verplaatsingen te maken. Naesen ziet bij VRT NWS echter geen graten in zijn pittige trainingsritten. "Moesten de voorschriften veranderen en je binnen een straal van zoveel kilometer van je huis moet blijven, dan doe ik dat wel. Maar dat zijn de voorschriften niet."

GEEN POLITIECONTROLES

Controles van de politie is hij nog niet tegengekomen. "Ze kunnen mij niet controleren, want er zijn geen limieten opgelegd." Afwachten of dat zo blijft of de Nationale Veiligheidsraad daar toch mee op de proppen komt.