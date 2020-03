Ronde van Spanje blijft voorlopig gewoon op de planning staan: "We willen de beste Vuelta uit de geschiedenis"

De Giro is al uitgesteld, maar de Tour en de Vuelta gaan voorlopig gewoon door zoals gepland. Voor de Vuelta is de organisator nu bezig aan de voorbereidingen en ze zijn heel gemotiveerd om er de beste Vuelta uit de geschiedenis van te maken.

Javier Guillén, de koersdirecteur van de Vuelta, gaf meer uitleg over de voorbereidingen bij EFE. "Er zijn natuurlijk nieuwe omstandigheden, maar iedereen werkt met heel veel motivatie. We hebben allemaal het idee dat de Vuelta zal doorgaan", staat te lezen in CyclingNews.

"We zijn meer dan ooit verbonden met elkaar. We moeten voorbereid zijn. We proberen gemotiveerd te blijven in deze moeilijke tijden, maar we willen er een grootse Vuelta van maken. Misschien wel de beste uit de geschiedenis", aldus Javier Guillén.