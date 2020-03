Van der Poel: "Moeten nu niet 'de slimme' uithangen: voor hetzelfde geld steken ze ons de hele dag binnen"

Mathieu van der Poel had heel wat plannen voor 2020, maar die zitten zowat allemaal in de koelkast. In een uitgebreid gesprek met Het Laatste Nieuws sprak hij over de coronacrisis.

“Eigenlijk leeft een wielrenner altijd een beetje in quarantaine. Ik ben dit regime gewoon. Alleen de doelen ontbreken op dit moment. Dat is lastig.” “Toch blijf ik elke dag fietsen. Onderhoudend, niet te intensief. Maar best wel lang, zo gaat de dag sneller voorbij. Met maximaal één kompaan, ik houd me aan de regels. Broer David reed al een paar keer mee. Zdenek Stybar ook regelmatig. .Voor de rest rust ik uit in de zetel."



“Roxanne en ik spreken al eens graag af met vrienden. Maar dat kan nu niet. We moeten niet proberen 'de slimme' uit te hangen, vind ik." "Voor hetzelfde geld steken ze ons de hele dag binnen. Dan zal ik wél de muren oplopen."