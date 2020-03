Remco Evenepoel weet niet of hij nog naar zijn vriendin mag: "Jullie spreken elkaar tegen"

Voor geliefden die niet samen wonen is het in het coronatijdperk niet altijd even duidelijk wat nog mag en wat niet. Zo is Remco Evenepoel niet helemaal zeker of hij zijn vriendin Oumi mag bezoeken. De wielrenner vraagt politici en virologen om duidelijkheid.

"Jan Jambon en Marc Van Ranst, jullie spreken elkaar tegen", richt Evenepoel zich op Twitter tot de minister-president van Vlaanderen en de viroloog. "De ene zegt dat je uw liefje wel mag bezoeken (alleen) en de andere niet." Om een zo concreet mogelijk antwoord te kunnen krijgen, schetst Evenepoel even zijn persoonlijke situatie. "Ik woon letterlijk 100m van mijn vriendin vandaan en we weten niet duidelijk wat wel en wat niet kan. Beiden enkel thuis en aan het sporten, alleen..." @JanJambon @ @vanranstmarc jullie spreken elkaar tegen. De ene zegt dat je uw liefje wel mag bezoeken (alleen) en de andere niet. Ik woon letterlijk 100m van mijn vriendin vandaan en we weten niet duidelijk wat wel en wat niet kan. Beiden enkel thuis en aan het sporten, alleen... — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) March 29, 2020 Volgens info-coronavirus.be is het gewenst om contact te beperken tot het eigen gezin en eventueel één extra persoon. Van Ranst zei op VTM wel dat het niet de bedoeling is om de wagen te nemen en zo tot aan de woonplaats van je partner te rijden. Want dat valt dan niet onder de 'essentiële verplaatsingen'.