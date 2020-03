🎥 Victor Campenaerts beloont wielertoerist met briefje van vijftig euro

Victor Campenaerts kan al eens in een vrijgevige bui verkeren. Zeker wanneer hij een goede daad vaststelt met betrekking op het milieu. Dat was het geval, is te zien in een vlog op zijn YouTube-kanaal. Campenaerts zag een fietser een papiertje in zijn achterzak steken.

Velen zouden het papiertje misschien gewoon hebben weggesmeten. "Ik zie veel renners die vergeten aan het milieu te denken en ze gooien papiertjes gewoon weg", zegt Campenaerts aan de brave man uit regio Lier. "Ik ben heel blij dat je het netjes in een zakje wegstopt. Ik geef je vijftig euro als beloning omdat je zo goed voor het mileu zorgt en omdat je een helm draagt, erg belangrijk."